Incendio a Frangarto, in fiamme la cucina di un bar

BOLZANO. Paura nella sera di ieri, 28 gennaio, a Frangarto, per un incendio in un locale. Il rogo si è verificato dopo le 22, quando la cucina di un bar ha preso fuoco.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Frangarto, aiutati dalle squadre di Riva di Sotto, Cornaiano, S. Michele-Appiano, Bolzano e dalle forze dell'ordine.

L'intervento congiunto ha evitato la propagazione del fuoco lungo la facciata dell'edificio.

Dopo lo spegnimento, i soccorritori hanno inoltre provveduto a smontare diversi pezzi dell'isolazione per verificare che non vi fossero altri focolari.











