Ingorgo a Bolzano, la rabbia degli artigiani: «Danno da migliaia di euro»

BOLZANO. Quella di ieri (venerdì 31 maggio) è stata una giornata nera per la viabilità, ma anche per l'economia di Bolzano. A dirlo è Cna Alto Adige Suedtirol, che tira le somme e stima una perdita complessiva di migliaia di euro.

In una nota l'associazione di categoria domanda che si possa lavorare in tempi stretti sulla comunicazione tempestiva alle aziende. "Sappiamo che fino a quando non avremo le necessarie infrastrutture anche nel capoluogo altoatesino, queste situazioni continueranno a ripetersi. Acceleriamo quindi almeno sulla digitalizzazione per informare gli imprenditori, come anche i cittadini e i turisti, tempestivamente", afferma il presidente di Cna Trentino Alto Adige Claudio Corrarati.

"Lo abbiamo visto negli ultimi giorni con quanto accaduto con l'errore di Google Maps nella zona Vipiteno. Gli automobilisti si affidano sempre più alla tecnologia per scegliere i propri percorsi. Ad eccezione di qualche errore come quello recente, i sistemi digitali funzionano e permettono di raggiungere contemporaneamente e velocemente un numero elevato di persone. Con un sistema di allerta via Sms, con una comunicazione sia preventiva, il giorno prima delle giornate che si annunciano difficili, che in tempo reale si eviterebbe di intasare le linee telefoniche del comando di Polizia municipale, si darebbe la possibilità alle aziende di riprogrammare la propria attività, evitando di subire perdite economiche e ai cittadini e turisti di scegliere i percorsi migliori. Non è più il tempo delle accuse reciproche è il tempo di agire e di trovare subito alcune soluzioni per far sì che le giornate come ieri e come quella del 21 maggio rimangano solo un brutto ricordo".