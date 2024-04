Anticipo d'estate questo fine settimana in Alto Adige, subito dopo il colpo di coda dell'inverno dei giorni scorsi. Da oggi in poi di giorno in giorno le temperature saliranno: oggi la massima è di 20 gradi, domani di 23, sabato di 24 e domenica addirittura di 26 gradi. Lo zero termico salirà a oltre 4000 metri, ovvero a valori che di solito si registrano in piena estate. Aumenterà di conseguenza il pericolo valanghe. Anche nelle valli farà caldo