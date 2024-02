Kompatscher: «Il piatto piange. La sanità deve contenere i costi» 

BOLZANO. «Il piatto piange, la sanità deve fare di tutto per contenere costi esplosivi. Dobbiamo renderla più efficiente, migliorarla, ottimizzare le varie attività, senza per questo rinunciare a servizi e progetti. Tutto il sistema con Claudiana, Università ecc. ci arriva a costare 1 miliardo e 700 milioni l’anno. Troppi».

Il presidente Arno Kompatscher annuncia così l’approvazione da parte della giunta del bilancio di previsione 2024 dell'Azienda sanitaria e l’assessore Hubert Messner sa che se lo dovrà far bastare: «Ho fatto il possibile per avere più soldi e sono riuscito a contrattare con il presidente soldi in più. Ci devono bastare per migliorare il sistema». Nonostante la dotazione sia importante, dice Kompatscher, «abbiamo già previsto fondi aggiuntivi per 110 milioni di euro per garantire tutti i servizi fino alla fine dell’anno».

Resta da capire come mai il denaro non basti mai.

«Andiamo a costruire nuovi edifici grazie ai finanziamenti Pnrr. Ospedali e case della comunità che vanno anche “riempiti” di personale. E anche se la nostra sanità non ha mai avuto un numero di medici così alto (vedi info a lato), ne dobbiamo assumere altri per riuscire a pagare tutti i servizi. Ci sono reparti dove la carenza di personale è pesante e poi ci sono le liste d’attesa da abbattere e senza nuovo personale non si va tanto lontano», dice il presidente.

Il bilancio 2023 dell’Asl ammontava a 1,57 miliardi, quello di previsione 2024, leggermente inferiore, è pari a 1,42 miliardi. Sottostimato. Succede perché si basava sul bilancio “tecnico” della Provincia, adottato in autunno, sempre prudente. Risultano dunque circa 150 milioni in meno rispetto al 2023 perché non sono stati inclusi tutti i fondi destinati alla spesa sanitaria. Già previsto un aumento di 110 milioni come prima variazione del 2024. Per Messner «la sanità avrebbe bisogno ogni anno dal 3% al 4% di finanziamenti in più, ma siccome i soldi non ci sono, dobbiamo risparmiare nell’ambito tecnico e amministrativo ed in servizi che possono essere esternalizzati».