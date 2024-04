L’azienda di Bolzano che progetta droni: «Non hanno finalità belliche»

BOLZANO. "In FlyingBasket sviluppiamo i nostri droni per usi civili". Lo afferma Moritz Moroder, fondatore e e Ceo dell'azienda che si occupa di progettazione e sviluppo di droni cargo per la logistica, in vista un presidio convocato dall'"Assemblea solidale con il popolo palestinese" che si terrà venerdì 26 aprile davanti alla sede aziendale a Bolzano.

I droni di FlyingBasket, assicura una nota, "non sono utilizzati in operazioni con finalità belliche. Al contrario, i droni cargo frutto della capacità di ricerca e del lavoro dei 22 dipendenti (che provengono da Italia, Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Bulgaria, Polonia e India, a testimonianza di una realtà dinamica e internazionale) rappresentano un'importante soluzione per operazioni logistiche in diversi settori, quali, fra gli altri, il settore edile, le telecomunicazioni, la silvicultura e l'industria dell'energia".

"In merito al presidio, il cui volantino di convocazione ritrae un drone militare che nulla ha a che fare con i nostri: il diritto di manifestare fa parte di quell'articolo 21 della Costituzione pilastro della libertà della persona. Riteniamo, tuttavia, che non abbia senso farlo davanti a una realtà come la nostra, impegnata nel migliorare la qualità della vita delle persone", conclude Moroder.