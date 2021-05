La Città di Bolzano aderisce alla Giornata contro l'omofobia

BOLZANO. Il comune di Bolzano, attraverso gli assessorati alle pari opportunità ed alle politiche sociali, aderisce alla diciassettesima "Giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia", che si celebra il 17 maggio.

Il comune capoluogo fa parte della Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere (RE.A.DY), che attualmente conta 210 partner e che, in occasione del 17 maggio, promuove una campagna di comunicazione per il contrasto all'utilizzo di parole d'odio. Attraverso i vari social media verranno diffuse delle immagini con un messaggio comune e condiviso contro l'"hate speech".

Per la Città di Bolzano farà da testimonial sui social media dell'amministrazione il sindaco, Renzo Caramaschi, mentre sulla facciata del palazzo comunale sarà esposta la bandiera arcobaleno, simbolo della comunità Lgbt+.