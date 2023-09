La Giunta approva i criteri per i contributi sul teleriscaldamento

In val Senales si svolge questo fine settimana la tradizionale transumanza dai pascoli in territorio austriaco verso l'Alto Adige. Il rito risale al 1400 e oggi viene molto apprezzato dai turisti: migliaia di pecore fanno ritorno dai pascoli estivi dell'Ötztal. Dopo un percorso di 50 chilometri da Vent attraversando il Giogo Alto, pecore e pastori si concedono una pausa al rifugio Bellavista prima di affrontare la discesa verso Maso Corto. I pastori procedono tenendo in braccio degli agnellini. Non si tratta solo di una gentilezza nei confronti degli animali più piccoli, alcuni dei quali nati durante il tragitto. E' un trucco per far procedere le pecore. Le madri seguono infatti i belati degli agnellini, facendo così muovere tutto il gregge. Arrivati a valle si procede alla ripartizione delle pecore, effettuata da dai pastori grazie alla marcatura con diversi colori. Il superamento della cresta di confine quest'anno avviene con condizioni meteorologiche perfette. Lo zero termico in questi giorni è a 4.700 metri. Nel 1979, invece, durante una tempesta di neve, sono morte un centinaio di animali, mentre negli anni Venti i pastori e il gregge trovarono riparo nel rifugio Petrarca, stipato fino all'inverosimile. Perirono invece oltre 300 pecore rimaste all'aperto. Un fatto analogo accadde anche al rifugio Similaun.