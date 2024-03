Lav contro la fiera EsotikAPetshow a Bolzano

Jannik Sinner ha battuto in due set il ceco Tomas Machac per 6-4 6-2 in poco più di un'ora e mezza di gioco, conquistando l'accesso alla sua terza semifinale al Master 1000 di Miami e continua a far sognare i non pochi tifosi italiani presenti all'Hard Rock Stadium della città della Florida. Il campione di Sesto Pusteria sembra aver recuperato la forma migliore.