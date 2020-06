'Ndrangheta a Bolzano, arresti convalidati

BOLZANO. Si sono svolte ieri le prime udienze a carico dei 20 indagati dell'operazione «Freeland». Il principale esponente dell'organizzazione, Mario Sergi, si è avvalso della facoltà di non rispondere e resta in carcere. Lo stesso ha fatto anche Angelo Zito, mentre Michele Sergi, fratello del presunto capo dell'organizzazione locale 'ndranghetista, residente a Bolzano, si è dichiarato innocente: «Sono stato coinvolto solo per il mio cognome» ha dichiarato al giudice, che ha convalidato l'arresto.

Oggi si svolgeranno le udienze per altri arrestati, accusati in questo caso di concorso esterno: Luca Guerra, Daniel Crupi e Marco Dall'Ara. I loro avvocati annunciano di voler presentare istanza di scarcerazione al tribunale delle libertà.