Operatori sanitari No vax, in Alto Adige sono 2571

BOLZANO. «Navighiamo a vista. In questo momento abbiamo una grandissima difficoltà a programmare. Perché fino a conclusione dell’iter, per via delle disposizioni in materia di privacy, non sappiamo chi sono esattamente i sanitari che non vogliono farsi vaccinare e quindi dove si verificheranno le carenze d’organico». Così il direttore generale dell’Asl Florian Zerzer che guarda con preoccupazione alle conseguenze della forte presenza di non vaccinati anche nella sanità: pochi i medici, sono soprattutto infermieri e ancora di più operatori sanitari degli ospedali e delle case di riposo.



Difficile se non impossibile rimpiazzarli, vista la carenza cronica di questo tipo di personale. A rendere tutto più complicato è il periodo: gli organici già in sofferenza in estate - causa ferie - sono messi sotto ulteriore pressione. A questo si aggiunga che - dopo mesi in cui causa Covid l’attività normale è stata congelata - ci sarebbe bisogno di smaltire l’arretrato e ripartire. E invece - è facile ipotizzare - ci sarà un rallentamento.

Ma il decreto Draghi - e ancora prima il buonsenso - parla chiaro: chi non si è immunizzato, non può lavorare a contatto con i pazienti.

Dopo un lungo iter burocratico, stanno per scattare le sospensioni o i demansionamenti, dove sarà possibile, dei non vaccinati. Misura che rimarrà in vigore fino alla fine del 2021. Attualmente i sanitari non vaccinati a livello provinciale sono 2.571. Un numero che giustifica le preoccupazioni del direttore generale dell’Azienda.

Per i primi 333 di loro che non si sono presentati alla vaccinazione, fissata direttamente dall’Asl, (su 360 invitati si sono fatti immunizzare solo in 27, ndr), dal Dipartimento prevenzione sono partite le lettere di inottemperanza all’obbligo vaccinale che comporta la “sospensione del diritto di svolgere prestazioni a rischio”. Le lettere sono indirizzate oltre che ai diretti interessati ovviamente, al datore di lavoro, nel caso specifico l’Asl, e agli ordini professionali.

A questo punto l’Azienda deve decidere - e deve farlo rapidamente - se sospendere dal servizio o demansionare chi si ostina a rifiutare la vaccinazione. Non può certo rischiare di lasciare che personale non vaccinato possa continuare ad occuparsi dell’assistenza dei pazienti. Nel frattempo l’Asl cercherà in tutti i modi di convincere gli altri 2.238 sanitari a farsi vaccinare. Seguendo sempre lo stesso iter che prevede prima la contestazione della mancata immunizzazione e poi la fissazione dell’appuntamento. Il passo successivo - come detto - è la sospensione.