Renzo Caramaschi proclamato sindaco di Bolzano

BOLZANO. Concluse le operazioni di verifica dei risultati elettorali, Renzo Caramaschi è stato ufficialmente proclamato sindaco di Bolzano. Fino all'insediamento della nuova giunta sono invece decaduti gli assessori uscenti.

«Ora per un mese sono solo, perciò vedrò di fare in fretta», ha ironizzato Caramaschi in riferimento alla composizione della nuova giunta. «Adesso vado fare il vaccino anti-influenzale, ma poi mi metto subito al lavoro», ha aggiunto.

Luis Walcher, per il momento ex vice sindaco del capoluogo altoatesino, conversando con i cronisti, ha difeso la scelta della Svp di sostenere Caramaschi al secondo turno. «In tutti questi anni in consiglio comunale mi sarò astenuto una sola volta, perché i miei genitori mi hanno insegnato che si deve decidere e prendere posizione», ha commentato. «Abbiamo lavorato bene ed è giusto andare avanti», ha concluso Walcher.