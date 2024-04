Ruba cellulari e portafoglio poi si getta nel Talvera 

Bolzano. Una fuga rocambolesca che non è passata inosservata, quella di un 30enne cittadino marocchino che ieri si è gettato nel Talvera per scampare alla cattura dopo aver rubato a un gruppo di ragazzi un portafoglio, un telefono e un paio di auricolari wireless di marca. Ma gli agenti di polizia – uno della Questura e un altro della polizia municipale – sono riusciti a trascinarlo fuori dall’acqua, sotto gli occhi di chi, poco dopo le 18 di ieri, si trovava nella zona di ponte Talvera. Per lui è scattato l’arresto, poi l’espulsione da parte del questore Paolo Sartori.

I