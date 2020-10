Scivolano lungo il pendio e finiscono nel Talvera, intervengono i vigili del fuoco

BOLZANO. Intorno alle 21:15 di ieri, 11 ottobre, i Vigili del Fuoco del Corpo Permanente di Bolzano sono intervenuti presso la Sill a Bolzano per trarre in salvo una persona scivolata per 10 metri da un ripido pendio ai margini del torrente Talvera.

Le altre persone presenti, nel tentativo di soccorso, sono a loro volta cadute: una di queste si è ferita ad un piede.

Intervenuta sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.