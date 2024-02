Shock a Bolzano, scritte antisemite sulle vetrine di un negozio

BOLZANO. Scritte shock sulle vetrine di una boutique sotto i portici a Bolzano. Si tratta di slogan antisemiti, vergati con un pennarello in tedesco, che richiamano quelli dei periodi più bui delle persecuzioni compiute dai nazifascisti nel periodo della seconda guerra mondiale: “Qui gli ebrei non vengono serviti” e “Sieg Heil”. A segnalarne la presenza per primi alcuni passanti.

Delle scritte è stata data notizia alle autorità e indagini sono in corso per cercare di risalire ai responsabili del gesto.