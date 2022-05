Studente ustionato in carrozzeria a Merano, aperta un’inchiesta per lesioni colpose

BOLZANO. La Procura di Bolzano ha aperto un’inchiesta per accertare la dinamica dell'incidente nella carrozzeria di Merano, dove venerdì scorso 20 maggio uno studente impegnato in un percorso di alternanza scuola-lavoro è rimasto gravemente ustionato. Secondo una prima ricostruzione, i detergenti potrebbero essere entrati in contatto con l'impianto elettrico ed aver innescato una fiammata che ha investito il ragazzo.

L'ipotesi di reato della Procura è di lesioni personali colpose. Per il momento non ci sono persone indagate.

Il 17enne è fuori pericolo ma dovrà rimanere a lungo in un Centro per grandi ustionati in Baviera.

Nell’incidente è rimasto ferito anche un operaio di 36 anni, ricoverato a Innsbruck.