Val Martello, la valanga finisce sulla strada provinciale

BOLZANO. Valanga nel primo pomeriggio di oggi (domenica 10 marzo) in val Martello, più o meno all'altezza della località di Santa Maria. La massa di neve è arrivata fino alla strada provinciale tanto da rendere necessaria la chiusura del tratto in questione, almeno fino a lunedì 11 marzo.

L'allarme alla centrale unica di emergenza del 112 è stato immediato e sul posto si sono portati il Brd, i carabinieri ma anche gli addetti del servizio strade. Inizialmente c'erano timori che vi potesse essere qualcuno sotto ma a fornire ampie rassicurazioni in tal senso è stato il sindaco di Martello Georg Altstätter che ha fatto immediatamente il punto con i soccorritori: "Non ci sono feriti - ha spiegato il primo cittadino - ma non ci sono nemmeno danni rilevanti a cose. Siamo a circa 7 chilometri dall'abitato di Martello. La strada provinciale, almeno fino a domani, resterà chiusa". (foto BRD)