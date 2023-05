È morto Zeno Giacomuzzi, ex sindaco di Bressanone

BOLZANO. È morto ieri sera, all'età di 91 anni, Zeno Giacomuzzi, storico sindaco di Bressanone per quasi vent'anni, dal 1969 al 1988. Nato a Egna, aveva studiato economia all'Università di Firenze. Dall'amministrazione comunale della città vescovile, Giacomuzzi era passato al consiglio provinciale e regionale per la Svp, dove è rimasto in carica dal 1988 al 1993.



Giacomuzzi ha anche presieduto il consiglio d'amministrazione della Banca Popolare dell'Alto Adige e l'Associazione di gestori degli impianti funiviari. Insignito della Decorazione d'Onore del Tirolo, era cittadino onorario della città di Bressanone e presidente onorario della Volksbank.