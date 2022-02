Il giallo di Valdaora: ancora nessuna notizia di Marianne Sagmeister

VALDAORA. Le ricerche non si fermano ma per il momento non danno l'esito sperato. Nella giornata di sabato 5 febbraio sono proseguite le operazioni di ricerca, a Valdaora di Sotto, di Marianne Sagmeister. L’ottantenne è scomparsa da dieci giorni senza lasciare traccia di sé. Oltre 70 uomini, fra vigili del fuoco, soccorso alpino e guardia di finanza, con l’aiuto di nuclei cinofili, hanno lavorato anche sabato per cercare la donna ma senza fortuna. Chi avesse informazioni è pregato di chiamare il 112. Le ricerche proseguiranno anche nelle prossime ore.







Marianne Sagmeister, residente a Valdaora di Sotto, è scomparsa dalla sera del 27 gennaio, quando non ha fatto rientro a casa. L’allarme è stato lanciato dal marito verso le 23 e da quell’ora della donna non è stata trovata alcuna traccia. Il mattino seguente il suo cellulare è stato trovato poco distante dall’abitazione, ma ciò non ha favorito, almeno per ora, il ritrovamento della donna e non ha permesso di raccogliere ulteriori indizi utili a orientare le ricerche verso una particolare zona.