Sbranato da un animale, il veterinario: «Il lupo stenta ad avvicinarsi all’uomo, aperte anche altre ipotesi»

Dopo il nuovo trionfo di Jannik Sinner al torneo Atp di Rotterdam, in Olanda, a Sesto Pusteria si respira grande entusiasmo. E grandissima attesa per l’annunciato arrivo del campione azzurro. Dopo la vittoria allo Slam australiano, Jannik era volato direttamente a Montecarlo, senza far tappa in Alto Adige, ma adesso ha spiegato che verrà qualche giorno per stare con la famiglia e visitare i nonni.