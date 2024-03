A Merano la geriatria trasloca al sesto piano nell'edificio principale: «Più vicino a medicina»

MERANO. Il reparto di geriatria dell'Ospedale di Merano, nella settimana dell'11 marzo, verrà trasferito al sesto piano dell'edificio principale. Il motivo del trasferimento è soprattutto di natura organizzativa. "La geriatria è un ambito della medicina interna e come tale, in tempi di scarsità di risorse umane, è importante che il personale medico in servizio nel reparto di medicina interna sia in grado di coprire anche i turni notturni e festivi per il reparto di geriatria. Questo però non è possibile se i due reparti si trovano in edifici diversi e quindi difficilmente raggiungibili, soprattutto in caso di emergenza", spiega il direttore medico Valter Ciarrocchi.

Con il trasferimento all'ultimo piano dell'edificio principale, il reparto di geriatria si troverà esattamente un piano sopra al reparto di medicina interna e questo consentirà di poter intervenire rapidamente e senza complicazioni in entrambe le aree. "Ciò che sembra semplice in teoria, nella pratica è un compito enorme", spiega Martin Ratschiller, supervisore del trasloco.

Infatti, prima del trasferimento, la nuova "casa" del reparto di geriatria ospitava gli uffici della direzione medica e della dirigenza tecnico-assistenziale. Anche per questi e altri uffici o servizi è stato necessario trovare una nuova locazione in strutture esistenti o appositamente affittate. L'ultimo tassello del mosaico sarà il trasferimento del reparto di psichiatria infantile e dell'età evolutiva negli spazi precedentemente occupati dalla geriatria nel tratto della riabilitazione. "Tutti i vari trasferimenti dovrebbero essere completati entro aprile 2024", conclude Ratschiller.