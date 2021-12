Scena, due ladri arrestati mentre rubano in una casa

MERANO. I carabinieri di Merano hanno arrestato a Scena due ladri in flagranza di reato di furto in abitazione. Un vicino di casa ha notato due uomini entrare in casa di un suo conoscente e ha chiamato al 112. I militari hanno trovato i due ladri ancora dentro l'abitazione e li hanno prontamente bloccati.

Dalla perquisizione personale sono uscite due catenelle d'oro giallo che i due furfanti avevano appena preso da un armadio. I carabinieri hanno quindi perquisito l'auto dei due, entrambi macedoni, uno 29enne senza fissa dimora e 57enne residente a Merano, entrambi con pregiudizi per reati contro il patrimonio, e vi hanno trovato delle cesoie tipicamente usate per tagliare catene e lucchetti.

La refurtiva è stata restituita al proprietario mentre i due ladri sono stati portati in caserma e dichiarati in stato d'arresto.