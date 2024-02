Una raccolta fondi per la famiglia di Dominik Pastuszka

MERANO. Il drammatico evento nel quale ha perso la vita Dominik Pastuszka ha scosso nel profondo il mondo dell'ippica, che reagisce stringendosi il più possibile, e per quanto possibile, agli affetti che circondavano il trentacinquenne. Fra le espressioni più concrete, in una miriade di manifestazioni di cordoglio, si fa luce una raccolta fondi da destinare a chi più stava vicino a Dominik. I destinatari sono la compagna e la loro piccola figlia.

La scomparsa.

Se n'è andato domenica mattina, Dominik, dopo la caduta nella giornata di corse di giovedì scorso a Pisa, all'ippodromo di San Rossore. Sin da subito si era capito che le sue condizioni erano gravissime.Che quello del jockey sia un mestiere che comporta dei pericoli, è chiaro a tutti. Ma come in tanti, in questi giorni, ribadiscono, una circostanza con queste conseguenze nell'ostacolismo italiano non si ricorda.

La piattaforma.

La solidarietà corre spesso sotto traccia, e così vorrebbe anche, in qualche modo, la raccolta fondi promossa sulla piattaforma gofundme. I promotori dell'iniziativa hanno chiesto di non condividere il messaggio sui social. L'onda di solidarietà, a ogni modo, si è espansa. Tantissimi hanno già voluto dare il loro contributo.

Il ricordo.

La vicinanza alla famiglia del jockey si è concretizzata in varie forme, in questi giorni. La raccolta fondi è una di queste. Dominik attorno a sé sapeva creare empatia. Professionista serio e leale, nel lavoro e in pista. Ragazzo gioviale e sensibile, nella vita quotidiana. Che ruotava attorno ai cavalli, alla famiglia, agli amici.