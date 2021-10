Vaccino, wurstel e birra analcolica: in 400 accorrono a Lagundo

LAGUNDO. Quattrocento persone. Ha riscosso un grande successo l’abbinata fra wurstel e vaccino tanti Covid oggi a Lagundo.

A chi si è vaccinato – come aveva annuciato l’Azienda sanitaria – è stato offerto uno spuntino del birrificio Forst, a base di Weißwurst, Brezel e birra analcolica.

Proprio davanti al birrificio era stato parcheggiato il vaxbus.

“Non è solo il decreto Draghi, che prevede la vaccinazione per tutti i lavoratori a partire dal 15 ottobre, che dovrebbe spingere i non vaccinati a sottoporsi al vaccino e proteggersi: la variante delta, attualmente dilagante, contagia soprattutto i giovani, che spesso peggiorano rapidamente. Non è un caso che tutte le pazienti e tutti i pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva con covid non siano vaccinati”, aveva ricordato l’Asl.