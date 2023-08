Verdines: fuori strada con la sua auto, morto 55enne del posto

VERDINES. Un altoatesino di 55 anni è morto in un incidente stradale a Verdines, nel Comune di Schenna.

La sua auto è stata trovata fuori strada intorno alle 11.30 di oggi, ma l'incidente potrebbe essere avvenuto 8 ore prima.



Il conducente è uscito di strada per motivi sconosciuti ed è andato giù per diversi metri su un prato scosceso. Quando sono intervenuti i soccorsi, l’uomo era già morto.



Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Schenna e Verdines, l'elicottero di emergenza Pelikan 1, la Croce Bianca, il Soccorso Alpino e i Carabinieri.