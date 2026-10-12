Nei masi, nei castelli e nelle residenze lungo la Strada del Vino dell’Alto Adige, dal 16 ottobre al 6 novembre 2026 si terranno complessivamente 10 concerti che uniscono esperienza enologica, musica e cultura. Il pubblico potrà godere di vini di prima qualità, accompagnati da meravigliose sonorità in luoghi ricchi di fascino.

Tra i concerti figurano AlpinLounge presso l'Ansitz Freienfeld a Cortaccia, il Duo Lumina presso la Cantina Von Braunbach a Settequerce/Terlano e il Cordes y Butons a Castel Freudenstein a Monte/Appiano. Seguono il pianista Paul Herbst nella Cantina nella Roccia Laimburg a Vadena, il Windkraft Ensemble al Palais Longo a Egna e Acoustic Rojel presso l'Ansitz Villa Raßlhof a Termeno. Il rinomato Haydn Orchester si esibirà al Teatro Comunale di Bolzano, mentre l'orchestra da camera O/Modernt con il violinista Hugo Ticciati suonerà al Museion di Bolzano. Al Vineum di Cornaiano/Appiano si esibiranno David Frank e Marc Perin, prima che la rassegna si concluda con DueDiFuori presso la Tenuta Windegg a Caldaro al Lago. Tutti i concerti sono accompagnati da degustazioni di vini selezionati.

La manifestazione è un'iniziativa dell'Associazione Strada del Vino dell'Alto Adige in collaborazione con le Associazioni Turistiche di Nalles, Andriano, Terlano, Appiano, Caldaro, Termeno, Südtirols Süden e Laives-Bronzolo-Vadena, nonché con l'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano.

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