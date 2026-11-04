Acque reflue civili e industriali hanno caratteristiche differenti e richiedono trattamenti specifici. Da questa esigenza nasce il nuovo impianto realizzato da eco center a Merano, progettato per alleggerire il carico sulla linea comunale e garantire maggiore affidabilità al processo depurativo.

Il depuratore, entrato in funzione nel 1999, è di proprietà della Comunità Comprensoriale Burgraviato ed è gestito da eco center dal 2000. Ogni anno tratta oltre 8 milioni di metri cubi di acque reflue civili provenienti da Merano e altri quattordici comuni, ai quali si aggiungono circa 1,4 milioni di metri cubi di reflui industriali delle aziende Forst e Zipperle.

Per convogliare i reflui Forst è stata posata una nuova tubazione di 5,5 chilometri, collegata alla condotta già utilizzata da Zipperle. Le acque raggiungono una vasca interrata da 5.000 metri cubi, impermeabile e dotata di un sistema di trattamento dell'aria, dove vengono raccolte e omogeneizzate.

Il cuore dell'impianto è costituito da due reattori alti 14,5 metri, con un diametro di 9,3 metri e un volume di 1.100 metri cubi ciascuno, affiancati da due serbatoi di ricircolo.

Il trattamento avviene in assenza di ossigeno, a circa 34 gradi, e permette di ridurre del 78% il carico inquinante prima delle successive fasi di depurazione. Un processo che migliora le prestazioni dell'impianto e consente anche di recuperare energia dai reflui industriali. (Nella foto l’impianto per i reflui industriali. Credits: @Luca Mich)



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