Garantire anche a chi segue un’alimentazione senza glutine un’esperienza fuori casa sicura e gratificante è una necessità sempre più concreta per il mondo della ristorazione. Le diagnosi di celiachia sono infatti in aumento, con circa l’1% della popolazione celiaca. Accanto a questa patologia esistono, inoltre, altre condizioni come l’allergia al grano e la sensibilità al glutine non celiaca, che richiedono l’esclusione del glutine dalla dieta. È a queste esigenze che risponde Schär Foodservice, la divisione Dr. Schär dedicata specificamente al canale Ho.Re.Ca., nata per mettere a disposizione dei professionisti della ristorazione l’esperienza maturata dall’azienda in oltre un secolo di attività.

Il know-how a disposizione della ristorazione professionale

Conciliare specifiche esigenze alimentari con il piacere del gusto e la gioia di vivere è da sempre al centro dell’impegno di Dr. Schär, con l’obiettivo di contribuire a portare maggiore serenità nella quotidianità delle persone. Da questa esperienza nasce, nel 2009, Schär Foodservice, la divisione dedicata al mondo del fuori-casa, creata per trasferire il know-how maturato nel senza glutine alle specifiche esigenze degli operatori professionali, con un assortimento sviluppato appositamente per il canale Ho.Re.Ca., capace di adattarsi a differenti tipologie di attività e occasioni di consumo: dalla colazione in hotel alla pausa al bar, dall’aperitivo al pranzo e alla cena al ristorante, fino al catering e agli altri ambiti della ristorazione commerciale e collettiva. L’offerta copre le principali esigenze del servizio professionale e comprende mix e basi per le preparazioni, pane e sostituti del pane, prodotti per la prima colazione, merendine e snack dolci e salati, piatti pronti e pasta in formati dedicati alla ristorazione. Una gamma ampia e diversificata, che consente agli operatori di costruire una proposta gluten-free completa e di individuare le soluzioni più adatte alla propria organizzazione, ai volumi di servizio e alle esigenze della clientela. Accanto alla varietà dell’assortimento, assumono un ruolo centrale praticità di utilizzo e sicurezza, aspetti imprescindibili nella gestione professionale del senza glutine. Diverse referenze sono infatti disponibili in confezioni monoporzione, che mantengono il prodotto protetto fino al momento del servizio e ne facilitano la gestione all’interno della cucina, conservandone, al contempo, il gusto e le caratteristiche organolettiche. Alcune referenze, come il pane e il croissant, sono inoltre surgelate e disponibili in imballo infornabile, che consente la cottura promiscua nello stesso forno con prodotti contenenti glutine. Una soluzione che unisce praticità, sicurezza e lunga shelf life, particolarmente utile anche nei contesti in cui la richiesta di prodotti senza glutine può variare ed essere difficilmente prevedibile.

Un’offerta in continua evoluzione

Per accompagnare i cambiamenti del mercato e rispondere in modo sempre più puntuale alle esigenze del fuori-casa l’offerta di Schär Foodservice viene continuamente arricchita con l’introduzione di nuove referenze e il costante perfezionamento delle ricette esistenti, con l’obiettivo di migliorare gusto, consistenze e qualità complessiva dei prodotti. Un percorso di innovazione che tiene conto tanto delle richieste della clientela celiaca quanto delle necessità concrete dei professionisti della ristorazione. Da parte dei consumatori cresce infatti l’attenzione non soltanto al gusto, ma anche alla qualità nutrizionale e alla varietà di ciò che viene portato in tavola.

L’importanza della ricerca

Dr. Schär orienta la ricerca verso lo sviluppo di prodotti capaci di interpretare le nuove sensibilità, attraverso ricette che utilizzano semi, legumi e cereali naturalmente privi di glutine: ingredienti che permettono di ampliare la varietà e, al tempo stesso, di sperimentare nuove consistenze e sfumature di gusto. Alla base dell’offerta resta il patrimonio di competenze maturato da Dr. Schär, che da sempre dedica particolare attenzione alla filiera, alla selezione delle materie prime e ai controlli lungo l’intero processo produttivo, con l’obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza e qualità. Un ruolo centrale è svolto dal Dr. Schär R&D Centre di Trieste, che riunisce professionisti altamente qualificati in molteplici discipline scientifiche e tecniche impegnati nello sviluppo di nuovi prodotti e ricette, con l’obiettivo di migliorare costantemente gusto e texture, senza trascurare gli aspetti nutrizionali e salutistici. Un percorso che punta a offrire un’esperienza gustativa di alto livello, lavorando al contempo sulla riduzione degli additivi e ampliando, dove possibile, la disponibilità di referenze senza conservanti. L’impegno riguarda anche il packaging, con la ricerca di soluzioni in grado di ridurre l’impatto ambientale senza compromettere qualità e sicurezza del prodotto.

Servizi, strumenti e Academy

Schär Foodservice affianca alla propria offerta di prodotti un sistema di servizi, contenuti e strumenti dedicati ai professionisti della ristorazione, con l’obiettivo di supportarli nella gestione quotidiana del senza glutine. Sul sito www.schaer-foodservice.it (clicca qui) è possibile consultare informazioni sull’assortimento, approfondire i temi legati alla celiachia e alle corrette pratiche di gestione del gluten-free in cucina, trovare ricette, suggerimenti e indicazioni utili per ampliare e organizzare al meglio la propria proposta. A completare il servizio è l’Academy, una piattaforma gratuita di e-learning, pensata per aiutare gli operatori ad approfondire le opportunità legate al senza glutine, conoscere le principali accortezze per offrirlo in sicurezza e acquisire consigli pratici per la preparazione e il servizio.