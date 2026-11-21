A chi appartiene il passato? E cosa succede quando la ricerca scientifica viene utilizzata per sostenere un’ideologia?

Sono le domande al centro di UNDER PROPAGANDA – Archeologia tra guerra e pace, la mostra del Museo Archeologico dell’Alto Adige, prorogata fino al 7 novembre 2027.

Tra il 1920 e il 1972, l’archeologia altoatesina fu coinvolta nelle tensioni politiche e identitarie del territorio. Durante il fascismo e il nazionalsocialismo, reperti e scavi vennero utilizzati per sostenere narrazioni contrapposte: le testimonianze romane come prova delle origini latine della regione, quelle preistoriche di un presunto passato germanico.

Attraverso reperti originali, documenti e testimonianze, la mostra racconta come il passato possa essere interpretato e strumentalizzato. Un tema storico che invita a riflettere anche sul presente.

Una mostra da vivere in tanti modi

Il museo propone visite guidate per adulti e percorsi per le scuole superiori, dedicati al rapporto tra archeologia, identità e politica.

Sabato 28 novembre, alle ore 10, la storia prende vita con “È roba nostra! – Sicher net!”, una visita teatrale in italiano realizzata con Contro Tempo Teatro. Tra ironia e riflessione, attori e archeologi accompagnano il pubblico tra le sale della mostra, intrecciando scene, fatti storici e aneddoti. La mattinata si conclude con un aperitivo.

UNDER PROPAGANDA invita a guardare il passato con occhi nuovi e a riconoscere il valore di una ricerca libera e indipendente.

Scopri la mostra e gli appuntamenti su www.iceman.it/under-propaganda

Museo Archeologico dell'Alto Adige

Via Museo 43, 39100 Bolzano

Servizio visitatori e informazioni

Tel 0471-320100 (lun-ven: ore 9.00-13.00), mail: info@iceman.it

