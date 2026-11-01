ALDINO. Una famiglia con due bambini dispersa in montagna, 80 soccorritori mobilitati con elicotteri, droni, unità cinofile e tecnologie per localizzare i telefoni cellulari. È lo scenario simulato sabato 31 ottobre tra Aldino e il Corno Bianco, durante una grande esercitazione congiunta delle strutture di soccorso dell’Alto Adige e del Trentino.

Le ricerche dei quattro escursionisti, due genitori e due bambini di circa dieci anni, si sono concentrate nei pressi di Malga Schönrast, vicino al confine provinciale: un’area ideale per testare il coordinamento tra i due territori. In campo il Soccorso Alpino e Speleologico altoatesino e trentino, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Merano e Silandro, le unità cinofile, i Vigili del Fuoco volontari di Aldino, la Protezione Civile e l’elicottero della Guardia di Finanza di Bolzano.

Alto Adige, simulata la scomparsa di una famiglia: in campo 80 soccorritori Alto Adige, simulata la scomparsa di una famiglia: in campo 80 soccorritori Alto Adige, simulata la scomparsa di una famiglia: in campo 80 soccorritori Alto Adige, simulata la scomparsa di una famiglia: in campo 80 soccorritori Alto Adige, simulata la scomparsa di una famiglia: in campo 80 soccorritori Alto Adige, simulata la scomparsa di una famiglia: in campo 80 soccorritori Alto Adige, simulata la scomparsa di una famiglia: in campo 80 soccorritori Alto Adige, simulata la scomparsa di una famiglia: in campo 80 soccorritori Alto Adige, simulata la scomparsa di una famiglia: in campo 80 soccorritori Alto Adige, simulata la scomparsa di una famiglia: in campo 80 soccorritori

Dalla caserma dei Vigili del Fuoco, trasformata in centro di coordinamento, dodici squadre sono state inviate a perlustrare sentieri e strade forestali, alla ricerca degli oggetti nascosti dagli organizzatori per simulare le tracce dei dispersi.

Centrale il ruolo della tecnologia: l’elicottero ha impiegato il sistema IMSI Catcher, in grado di rilevare dall’alto la presenza di cellulari, mentre i droni hanno affiancato le squadre a terra e un’applicazione GPS ha tracciato in tempo reale le zone già controllate.

«Provare l’emergenza in tempo di pace ci permette di allineare le metodologie di ricerca tra organizzazioni diverse, di conoscerci e di avvicinarci sempre di più al grado ottimale di impiego delle risorse disponibili», ha spiegato Alberto Borile, responsabile del gruppo ricerca del Soccorso Alpino altoatesino. L’obiettivo è migliorare la risposta nelle emergenze reali, dove rapidità e coordinamento possono salvare vite.