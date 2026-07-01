BRENNERO. Attimi di apprensione poco dopo le 6 di questa mattina alla stazione ferroviaria di Brennero, dove è stata segnalata la fuoriuscita di una sostanza pericolosa da un carro cisterna. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari di Colle Isarco, che hanno operato con tute di protezione chimica per mettere in sicurezza l'area.

La perdita, che riguarda una piccola quantità di stirene monomero, un idrocarburo aromatico derivato dal petrolio, è stata immediatamente monitorata. I soccorritori hanno effettuato le misurazioni necessarie, delimitato la zona interessata e contenuto la fuoriuscita, evitando che la situazione potesse aggravarsi.

Le operazioni proseguono con il travaso della sostanza in un'autocisterna da parte di una ditta specializzata, così da svuotare in sicurezza il carro cisterna danneggiato e recuperare il prodotto. L'intervento richiede particolare attenzione per le caratteristiche della sostanza trasportata.

Oltre ai vigili del fuoco volontari di Colle Isarco, sul posto sono impegnate anche le squadre di Vipiteno, Tunes e Fleres, insieme alla Polizia ferroviaria, al personale ferroviario e all'Unione provinciale dei vigili del fuoco volontari. Al momento, i vigili del fuoco rassicurano che non sussistono pericoli per la popolazione né per l'ambiente. (foto vigili del fuoco)