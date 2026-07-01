BOLZANO. Torna #educationpower, l'iniziativa promossa dai Giovani albergatori e pubblici esercenti dell'Alto Adige (HGJ) insieme all'HGV, con l'obiettivo di valorizzare la formazione pratica nel settore alberghiero e della ristorazione. L'edizione 2026 resterà aperta fino al 30 settembre e sarà accompagnata, per tutta l'estate, da una campagna sui canali social dell'associazione dedicata all'importanza di una formazione di qualità per le nuove generazioni.

Possono partecipare tutte le aziende formative associate a HGJ e HGV, insieme ad apprendisti, tirocinanti e tutor aziendali, inviando fotografie creative che raccontino la quotidianità del percorso formativo. L'iniziativa punta a mettere in evidenza il valore della formazione sul campo e l'impegno delle imprese nel trasmettere competenze ai professionisti del futuro.

«Una buona formazione rappresenta un vantaggio duraturo sia per i giovani sia per le imprese. I professionisti di domani vengono formati oggi. Per questo è fondamentale sostenere i giovani, affidare loro responsabilità e credere nel loro potenziale», sottolinea il presidente dell'HGJ Daniel Schölzhorn.

I contributi saranno valutati da una giuria che terrà conto della creatività degli elaborati, della collaborazione tra tutor e apprendisti, dello spirito di squadra e dell'impatto emotivo delle immagini. L'obiettivo è promuovere una cultura della formazione che coinvolga sia le imprese sia i giovani che scelgono di intraprendere un percorso professionale nel turismo e nella ristorazione.