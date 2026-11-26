(ANSA) - PALERMO, 26 NOV - Produzione di energia rinnovabile, coltivazioni e pastorizia si incontrano: è l'obiettivo del parco agrivoltaico realizzato da Repower a Ciminna, in provincia di Palermo, presentato oggi. L'impianto ha una potenza installata di 67,4 MWp e una produzione attesa a regime di circa 120 GWh all'anno. Il progetto ha richiesto un investimento complessivo di circa 70 milioni di euro, incluso un contributo Pnrr di circa 22 milioni.

Il parco integra la generazione elettrica in un piano agronomico che comprende oliveti, mandorleti, cereali, foraggiere e colture come lavanda, origano, asparagi e zafferano, insieme ad apicoltura e pascolo. Alla conduzione agricola della Cooperativa Rita Atria - Libera Terra, si affiancano due protocolli di ricerca con l'Università degli Studi di Palermo, dedicati alla sperimentazione di colture nel contesto agrivoltaico e allo studio di coltivazioni indoor.

La superficie comprende 109 ettari dedicati all'impianto agrivoltaico, con circa 95 ettari di superficie agricola utilizzata, e 36 ettari destinati alla conservazione e alla generazione di habitat naturali. La produzione fotovoltaica avviene sia con tecnologia fissa che ad inseguimento solare. Nei 45 ettari di prato che ospitano le strutture fisse è previsto il pascolo di 200 pecore da latte, mentre nei 32 ettari con strutture a inseguimento sono coltivati cereali e foraggiere in rotazione, insieme ad altre colture. Sono state inoltre installate 100 arnie per la produzione di miele e realizzati bacini per il recupero delle acque piovane, con una capacità complessiva di circa 8.000 metri cubi. (ANSA).



