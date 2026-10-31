(ANSA) - TRIESTE, 31 OTT - Un sistema integrato per la produzione, lo stoccaggio e il rifornimento di idrogeno da energia rinnovabile, destinato ad alimentare i nuovi autobus per il servizio urbano è stato inaugurato oggi a Monfalcone (Gorizia) dall'azienda di trasporto pubblico Apt.

Il nuovo polo dell'idrogeno verde è realizzato nella sede operativa del Lisert e alimenterà i bus di Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Staranzano. Il progetto, spiega Apt, "rappresenta uno degli interventi più significativi del programma di transizione energetica ecoMove e si distingue per l'integrazione, in un unico sito, della produzione di energia rinnovabile, della generazione dell'idrogeno e delle infrastrutture necessarie al suo utilizzo nel trasporto pubblico". L'area dedicata a produzione, stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno occupa circa 3.200 metri quadri. Il cuore dell'impianto è un elettrolizzatore di tipo Aem (membrana a scambio anionico), con una potenza massima di 1 MW e una capacità produttiva massima dichiarata di 453 chili di idrogeno al giorno, progettato per il funzionamento continuativo. La stazione di rifornimento comprende un erogatore doppio a 350 bar, destinato ad autobus e mezzi pesanti, e un erogatore singolo a 700 bar per i veicoli leggeri. Completano l'infrastruttura i sistemi di compressione e stoccaggio, le apparecchiature di raffreddamento e i dispositivi di controllo e sicurezza per la gestione automatizzata delle diverse fasi operative.

L'iniziativa, ha affermato l'assessore regionale al Patrimonio, Sebastiano Callari, "è la dimostrazione di investimenti sulle energie rinnovabili e dello sguardo rivolto a una mobilità maggiormente sostenibile". "Il Friuli Venezia Giulia è la prima Regione in Italia e tra le prime in Europa a dotarsi di un simile impianto". La stazione di rifornimento è stata realizzata con il contributo del 50% dell'Ue attraverso NextGenerationEU, nell'ambito del Pnrr, per un importo di 3,4 milioni, mentre il contributo regionale ammonta a 5 milioni.

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