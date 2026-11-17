(ANSA) - ROMA, 17 NOV - A Prato nei pressi del torrente Il Calicino E-Distribuzione ha effettuato - con la consulenza naturalistica di Alessio Rivola, esperto di avifauna - un intervento di restyling di un nido esistente e la posa di un nuovo nido per le cicogne, alla sommità di due tralicci della linea elettrica di media tensione Pacchiani.

E-Distribuzione aveva installato una prima piattaforma nido rialzata, per evitare fenomeni di elettrocuzione da parte delle cicogne, e adesso ha ristrutturato il nido realizzato su di essa ed effettuato un nuovo intervento a poche decine di distanza per la posa di un altro posatoio su cui le cicogne potranno costruire un nuovo nido.

Sulla prima piattaforma, oggetto di restyling, è stato poi riposizionato buona parte del materiale già portato dalla coppia di cicogne, che da almeno 5 anni nidifica nella zona del Calicino. A seguire le operazioni sul posto era presente Roberta Fanti, responsabile Unità Territoriale E-Distribuzione Prato - Pistoia, con i collaboratori dell'area pratese.

Da molti anni, in Italia e in Toscana, spiega la società, E-Distribuzione è impegnata per la protezione della biodiversità, con particolare riferimento a specie rare di avifauna come cicogne, nibbi, falchi e altri uccelli: in diversi territori della regione, in collaborazione con le istituzioni, con gli enti e le associazioni che gestiscono e operano nelle aree protette, la società elettrica ha installato sui propri impianti piattaforme adeguate ad ospitare nidi. Nei casi in cui lungo i sostegni transitino linee elettriche in tensione, E-Distribuzione ha realizzato dei posatoi sopraelevati per collocare la piattaforma in posizione rialzata e quindi più sicura, rafforzando tra l'altro l'isolamento dei conduttori elettrici nei tratti più vicini all'area di nidificazione.

(ANSA).



