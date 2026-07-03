(ANSA) - BOLOGNA, 03 LUG - Nasce a Comacchio, nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna la prima scuola di birdwatching d'Italia. Una novità in sé e anche per l'utilizzo della tecnologia, visto che sfrutta l'ottica con intelligenza artificiale per il riconoscimento automatico degli uccelli attraverso il sistema 'AX Visio'.

Il progetto, presentato oggi a Comacchio, nasce nel cuore del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna, una delle principali aree europee per la conservazione e l'osservazione dell'avifauna. Promosso dal Parco del Delta del Po e da Swarovski Optik Italia, con il patrocinio dell'associazione Ebn Italia, propone un'offerta formativa strutturata nei campi dell'osservazione dell'avifauna e dell'ornitologia. I corsi sono disponibili in presenza e personalizzati. Il percorso comprende corsi base gratuiti dedicati all'identificazione degli uccelli (specie, forma, proporzioni, colorazione), all'uso di strumenti digitali come eBird e al riconoscimento dei canti. I corsi avanzati a pagamento approfondiscono ecologia, migrazioni, tecniche di identificazione in diversi habitat e bioacustica.

Sarà inoltre possibile realizzare dal vivo sketchbook dedicati agli uccelli e ai paesaggi, imparando a osservare attraverso il binocolo e a tradurre quanto osservato in disegni e acquerelli.

Sono previsti moduli specialistici su specie difficili e su altri gruppi della biodiversità, come farfalle e libellule.

Nel Delta del Po emiliano-romagnolo sono state osservate quasi 350 specie di uccelli negli ultimi 50 anni, con circa 150 nidificanti e oltre 170 svernanti. L'area è Riserva della Biosfera Unesco e comprende numerose zone umide riconosciute di importanza internazionale dalla Convenzione di Ramsar. Tra le specie simbolo figurano fenicottero maggiore, spatola, cavaliere d'Italia, avocetta, fraticello e airone rosso. (ANSA).



