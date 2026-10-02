(ANSA) - MILANO, 02 OTT - A2a accelera sugli investimenti nell'area milanese. Nel 2025 il gruppo ha destinato oltre 600 milioni di euro a infrastrutture e servizi nella Città Metropolitana, il 24% in più rispetto all'anno precedente. Dal 2016, anno della prima edizione del bilancio di sostenibilità territoriale, gli investimenti complessivi superano i 3 miliardi, con una forte accelerazione negli ultimi cinque anni.

Il dato è emerso dalla presentazione del decimo Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Milano, illustrato dal presidente Roberto Tasca e dall'amministratore delegato Renato Mazzoncini.

All'incontro è intervenuta anche la vicesindaca Anna Scavuzzo.

Nel 2025 il valore economico distribuito sul territorio ha raggiunto 1,3 miliardi. Nella cifra rientrano ordini ai fornitori, costo del lavoro, dividendi, imposte, canoni e concessioni, sponsorizzazioni e liberalità. Il dato è cresciuto del 166% rispetto al 2016, quando si fermava a mezzo miliardo, e dal 2020 si attesta stabilmente sopra il miliardo.

Una parte rilevante delle risorse è andata alle reti.

Attraverso Unareti e Duereti sono stati investiti 325 milioni nello sviluppo delle infrastrutture elettriche e del gas. Circa 250 milioni sono andati alla rete elettrica, nell'ambito dei 3,4 miliardi previsti dal Piano Industriale al 2035 per l'area milanese. "Quest'anno ricorre il decennale del Bilancio, un patto di trasparenza e dialogo con la città", ha sottolineato Mazzoncini. "I grandi centri urbani sono i luoghi in cui si giocheranno le principali sfide della transizione ecologica e digitale".

Sul fronte occupazionale, A2a ha assunto oltre 900 persone nel 2025, il 40% under 30. Il gruppo conta 7.600 dipendenti nelle sedi milanesi, il 97% con contratto a tempo indeterminato.

"Milano è parte della storia di A2a e per il gruppo rappresenta un'area strategica", ha dichiarato Tasca. (ANSA).



