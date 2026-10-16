(ANSA) - MILANO, 16 OTT - A2A, attraverso la capogruppo e la controllata Unareti, ha sottoscritto un accordo con Dolomiti Energia per la cessione della partecipazione complessiva del 91,6% detenuta in Retragas, società attiva nel trasporto regionale di gas naturale.

La partecipazione oggetto dell'accordo comprende la quota dell'87,27% detenuta da A2a e quella del 4,33% detenuta da Unareti. Retragas gestisce una rete di trasporto regionale di gas naturale di circa 394 chilometri, di cui circa 350 in Lombardia nell'area bresciana e 44 in Trentino-Alto Adige, attraverso la quale vengono movimentati annualmente oltre 390 milioni di metri cubi di gas. L'operazione si inserisce nel percorso delineato dal Gruppo - guidato dall' amministratore delegato Renato Mazzoncini - orientato a una progressiva riduzione della presenza nelle reti gas e al rafforzamento delle attività di distribuzione elettrica, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale.

L'enterprise value di Retragas si attesta a circa 64,4 milioni di euro. Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro la fine del 2026, subordinatamente all'avveramento delle condizioni sospensive previste dall'accordo, tra cui gli adempimenti relativi alla normativa golden power. (ANSA).



