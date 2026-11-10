(ANSA) - MILANO, 10 NOV - A2a chiude i primi 9 mesi dell'anno con ricavi in crescita del 35% a 13,72 miliardi, grazie all'aumento delle quantità di energia elettrica vendute sui mercati retail e intermediate all'ingrosso. In crescita del 9% a 1,13 miliardi gli investimenti, di cui circa il 70% relativo a progetti di sviluppo per il potenziamento e l'efficientamento delle reti di distribuzione elettrica, la realizzazione di impianti fotovoltaici, l'aumento della flessibilità degli impianti di generazione e per la crescita nell'economia circolare. Di questi, spiega il gruppo, il 67% risulta ammissibile ai fini della Tassonomia Europea e il 56% è allineato con essa.

In calo del 3% a 1,67 miliardi il margine operativo lordo e del 14% a 473 milioni il risultato netto rettificato. Per l'intero esercizio A2a conferma l'obiettivo di raggiungere un margine operativo lordo rettificato compreso tra 2,21 e 2,25 miliardi e un utile netto tra 630 e 660 milioni di euro. (ANSA).



