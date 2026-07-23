(ANSA) - MILANO, 23 LUG - A2a sale al 100% di NetCity, specializzata nelle soluzioni per l'efficienza energetica, attraverso la controllata A2a Energia. L'operazione consente al gruppo rafforzarsi nella filiera dei servizi energetici destinati a famiglie e piccole imprese. Per farlo A2a Energia ha rilevato il 51% di NetCity non ancora posseduto completando, secondo l'amministratore delegato Andrea Cavallini, "un percorso industriale che ci ha consentito di ampliare il portafoglio di servizi integrati che spaziano dal fotovoltaico agli accumuli, dalle pompe di calore ai sistemi di ricarica per veicoli elettrici".

"Con questa operazione - argomenta il manager - continuiamo a contribuire al processo di transizione energetica del paese, supportando l'elettrificazione dei consumi e accompagnando famiglie e Pmi in questo percorso". "L'impegno nel garantire una 'Customer Experience' di qualità, con un presidio dedicato lungo tutta la filiera - conclude - conferma inoltre il patto di fiducia che da sempre abbiamo con i nostri clienti". (ANSA).



