(ANSA) - MILANO, 30 LUG - A2a ha raggiunt,o nel primo semestre, 2,7 Gw di capacità installata in fonti rinnovabili tra impianti idroelettrici, fotovoltaici, eolici e solari di B2b retail. Il dato segna un progresso del 5% rispetto al 2025. La quota di debito sostenibile del gruppo sale all'82%, mentre l'elettricità venduta è cresciuta del 24% a 15,9 TWh, guidata in particolare dal segmento B2B. In crescita dell'11% a 5,4 TWh la quota di elettricità verde venduta.

Nel semestre A2a ha siglato con Equinix un accordo per il recupero e la valorizzazione del calore generato dai data center, che sarà integrato nella rete di teleriscaldamento della città di Milano. Il progetto, secondo il gruppo, rappresenta "una delle più significative iniziative di economia circolare applicata alle infrastrutture digitali in Italia che, a regime, consentirà di recuperare circa 225 GWh l'anno di energia termica, sufficienti a soddisfare il fabbisogno di oltre 21mila abitazioni". (ANSA).



