(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Greenvolt Next ha siglato un accordo con Carrefour property per installare 'carport fotovoltaici' in 120 punti vendita in Francia. L'accordo - spiega una nota - prevede lo sviluppo, il finanziamento, la costruzione, la gestione e la manutenzione delle tettoie coperte da pannelli solari che proteggono le auto dalle intemperie e generano energia elettrica rinnovabile. La capacità installata è di circa 25 Mwp, con 45.000 pannelli fotovoltaici.

Greenvolt Next è una società di Greenvolt Group (parte del portafoglio di Kkr) specializzata in soluzioni decentralizzate per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinate ai settori commerciale e industriale. La produzione annua stimata consentirà di coprire una quota significativa dei consumi elettrici dei punti vendita coinvolti, contribuendo a ridurre l'esposizione di Carrefour alla volatilità dei prezzi dell'energia e favorendo nel contempo la decarbonizzazione del proprio patrimonio immobiliare. (ANSA).



