(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Hitachi Energy e Ansaldo Energia hanno firmato oggi un memorandum d'intesa per sviluppare e commercializzare soluzioni energetiche integrate, progettate per consentire ai clienti di disporre più rapidamente di energia affidabile e rispondere alla rapida crescita del fabbisogno elettrico con maggiore flessibilità, resilienza e rapidità.

La collaborazione punta a unire competenze complementari nella generazione di energia e nelle infrastrutture di rete, combinando le tecnologie di Ansaldo Energia per turbine a gas e generatori con la leadership di Hitachi Energy nell'integrazione completa dei sistemi di rete, dall'alta tensione ai trasformatori, fino all'automazione e all'elettronica di potenza.

Insieme, le due aziende intendono sviluppare soluzioni integrate per la generazione e l'elettrificazione in grado di servire sia i mercati a 60 Hz sia quelli a 50 Hz, anche per applicazioni nei data center. (ANSA).



