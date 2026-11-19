(ANSA) - BRUXELLES, 19 NOV - Intesa raggiunta a tarda notte tra Eurocamera e Paesi Ue per rinviare di due anni i vincoli alle importazioni del regolamento sul metano, che, altrimenti, sarebbero scattati da gennaio. Il rinvio proposto dalla Commissione europea era di un solo anno, per scongiurare rischi di approvvigionamento energetico. I co-legislatori hanno deciso, invece, di spostare al gennaio 2029 l'entrata in vigore degli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e verifica per gli importatori di gas naturale, petrolio greggio e carbone, per evitare fughe di metano. La rendicontazione sull'intensità di metano sia per gli importatori che per i produttori dell'Ue si applicherà, invece, dal 5 agosto 2030 (anziché il 5 agosto 2028). Entro gennaio 2028, la Commissione Ue è vincolata a riesaminare "l'effettiva attuazione del regolamento sul metano".

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