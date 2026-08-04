(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Recurrent Energy, società controllata di Canadian Solar Inc. e specializzata negli impianti solari e di accumulo di energia, e Octopus Energy, compagnia energetica globale, hanno siglato un accordo di ottimizzazione per un impianto di batterie da 14 Megawatt e 43 Megawattora, legato all'impianto fotovoltaico da 35 Mw "Montalto La Viola". Entrambi gli impianti sono di proprietà di Recurrent Energy e si trovano nel Comune di Montalto di Castro (Viterbo), in Lazio.

In base all'accordo, Octopus Energy agirà come partner commerciale, gestendo e ottimizzando l'impianto Bess (Battery Energy Storage System) recentemente connesso, e integrato all'impianto fotovoltaico già operativo dal 2025. Octopus Energy utilizzerà Kraken, il sistema operativo per l'energia basato sull'intelligenza artificiale, per controllare, dispacciare e gestire la batteria, garantendo così l'ottimizzazione della domanda e della produzione in tempo reale. (ANSA).



