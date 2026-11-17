(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Dalla sicurezza idrica alla resilienza dei territori. Acea torna per il quarto anno consecutivo alla Cop31 di Antalya in Turchia, ribadendo come la sicurezza idrica non rappresenti soltanto una priorità ambientale, ma anche una condizione essenziale per la competitività economica, la qualità della vita delle persone e la resilienza delle comunità.

"La sicurezza idrica è destinata ad assumere un ruolo sempre più centrale nelle strategie di sviluppo dei Paesi - spiega il gruppo in una nota - e per questo è fondamentale riconoscere alla transizione idrica la stessa rilevanza strategica della transizione energetica, ponendola al centro delle agende globali. Una sfida che richiede visione industriale, investimenti, innovazione e una crescente capacità di adattamento ai cambiamenti climatici".

Per Pierfrancesco Latini, Chief Risk, Sustainability & International Officer di Acea, la sfida climatica impone un "cambio di prospettiva". "Non è più sufficiente ridurre l'impatto ambientale delle nostre attività - ha spiegato -, ma occorre costruire sistemi economici e infrastrutturali in grado di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici. Acqua, energia e infrastrutture resilienti sono fattori sempre più strategici per la competitività dei territori e per il benessere delle comunità. La Cop31 può contribuire a rafforzare il ruolo della sicurezza idrica e nell'agenda climatica internazionale, perché il cambiamento climatico non è soltanto una questione ambientale, ma incide direttamente sulla competitività, sulla solidità operativa e finanziaria delle imprese e sulla capacità di sviluppo di lungo periodo". (ANSA).



