(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Acea ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con l'utile netto ricorrente a 263 milioni di euro in progresso del 14% sullo stesso periodo del 2025 e l'utile netto reported a 530 milioni, in aumento del 28% comprensivo della plusvalenza derivante dalla cessione di Acea Energia. Lo comunica la società dopo il cda che ha approvato i conti dei primi 9 mesi.

L'Ebitda pro-forma ricorrente si attesta a 1.092 milioni (+5% e +6% includendo Aquanexa), circa il 96% dalle attività regolate. I ricavi consolidati pro-forma aumentano a 2.394 milioni in progresso del 5% rispetto ai primi nove mesi del 2025. Gli investimenti netti sono di 796 milioni di euro (+3% escludendo Acea Energia), con focus sui business regolati che rappresentano circa il 92% delle capex complessive. Gli investimenti lordi ammontano a 954 milioni (+1% escludendo Acea Energia).

Confermata la guidance 2026 e il percorso di crescita e creazione di valore del gruppo. (ANSA).



