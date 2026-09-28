(ANSA) - ROMA, 28 SET - Sono 64 le aziende del servizio idrico, attive su tutto il territorio nazionale e al servizio di quasi 42 milioni di abitanti, pari al 71% della popolazione italiana, che hanno sottoscritto il "Patto per la Resilienza idrica" promosso da Utilitalia, presentato oggi in occasione dell'apertura del Festival dell'Acqua.

Il Patto individua sei linee d'azione per rafforzare la resilienza del servizio idrico, dalla gestione industriale alla digitalizzazione, dalle aggregazioni all'integrazione del ciclo dell'acqua, fino alla promozione di una nuova cultura della risorsa e al riconoscimento del ruolo dei gestori come "sentinelle territoriali".

Utilitalia rivolge inoltre a istituzioni e Arera una serie di proposte per favorire gli investimenti, superare la frammentazione gestionale, incentivare innovazione e digitalizzazione e semplificare i procedimenti autorizzativi, con l'obiettivo di passare da una gestione dell'emergenza a un modello sempre più orientato alla prevenzione e all'adattamento ai cambiamenti climatici. "Garantire la resilienza della risorsa idrica - spiega il presidente di Utilitalia, Luca Dal Fabbro - significa tutelare un bene essenziale per la qualità della vita dei cittadini, per la tenuta del nostro sistema economico e per la sicurezza energetica del Paese. È una sfida che riguarda non solo il settore idrico, ma l'interesse nazionale nel suo complesso. Per questo le imprese del servizio idrico integrato intendono accelerare ulteriormente sul fronte dell'efficienza e degli investimenti, per rendere il sistema sempre più resiliente agli effetti dei cambiamenti climatici. Un impegno che deve essere accompagnato da politiche e strumenti adeguati, in grado di sostenere un percorso virtuoso e omogeneo in tutti i territori, soprattutto in quelli che presentano le maggiori fragilità". (ANSA).



