(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Alerion Clean Power ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con ricavi in crescita del 7,9% a 121,8 milioni a seguito - spiega il gruppo - dell'incremento dei volumi di energia prodotti e dell'aumento dei prezzi di vendita.

Ha pesato solo in parte invece la variazione del perimetro di consolidamento dopo la cessione di Eolica Pm. In rialzo del 6,2% a 78,3 milioni il margine operativo lordo, arrivato al 72% dei ricavi operativi. Sale da 563,6 a 740,4 milioni l'indebitamento finanziario netto a seguito di investimenti che comprendono la costruzione di nuovi impianti in Romania e in Italia e la distribuzione di dividendi.

La produzione di energia elettrica del periodo è cresciuta da 863,2 a 903,6 GWh, con un incremento del 17,7% a parità di perimetro ed escludendo il contributo dell'impianto di Eolica Pm, che nei primi 9 mesi del 2025 aveva generato 95,7 GWh.

Determinante è stato il contributo dei nuovi impianti fotovoltaici in Romania e in Italia e del parco eolico in Irlanda, acquisito a fine 2025.

Allo scorso 30 settembre Alerion Green Power vanta una capacità installata lorda di 1.110,4 Mw, in crescita di 139,9 Mw al lordo dei 51,8 Mw di Eolica PM (51,8 MW). La produzione fotovoltaica è cresciuta del 46% e la produzione eolica estera del 42,4%.

Alerion sta predisponendo il nuovo piano industriale, che prevede di presentare entro il primo trimestre del 2027.

Quest'ultimo terrà conto "dell'evoluzione dello scenario energetico internazionale - spiega il gruppo - e delineerà le direttrici strategiche di sviluppo, affiancando alle consolidate attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso impianti detenuti in piena proprietà (full ownership) e operazioni di equity recycling, nuove iniziative nel settore dei sistemi di accumulo di energia (Bess) e nello sviluppo di data center. (ANSA).



