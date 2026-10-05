(ANSA) - ALGERI, 05 OTT - L'Algeria ha prorogato i termini della seconda gara internazionale per la ricerca, l'esplorazione e lo sviluppo di giacimenti di idrocarburi, lanciata nell'aprile 2025 in base alla nuova legge che disciplina il settore, con l'obiettivo di attirare un maggior numero di società internazionali nel comparto petrolifero e del gas.

Il presidente dell'Agenzia nazionale per la valorizzazione delle risorse degli idrocarburi (Alnaft), Abdelkader Cherfaoui, ha reso noto, all'apertura della 14ma edizione di Napec, la principale fiera africana dedicata all'energia e all'idrogeno, che oltre 60 società energetiche internazionali hanno manifestato interesse per acquisire i dati relativi ai giacimenti messi a gara.

Più della metà delle società interessate ha già avuto accesso ai pacchetti di dati tecnici e alle sale dati virtuali messi a loro disposizione dal primo giugno scorso, ha aggiunto il responsabile.

Secondo il nuovo calendario, l'accesso alle sale dati sarà possibile fino al 30 novembre 2026, rispetto alla precedente scadenza del 31 ottobre, mentre il termine per la presentazione e l'apertura delle offerte è stato rinviato al 25 gennaio 2027, dal 26 novembre 2026. La firma dei contratti con le società selezionate è prevista entro il 31 marzo 2027, anziché entro il 31 gennaio.

La gara prevede l'assegnazione di sette licenze per la ricerca, l'esplorazione, lo sviluppo e l'aumento della produzione di sette giacimenti petroliferi e di gas nel Sahara algerino, con riserve complessive superiori a due miliardi di barili di petrolio e oltre 100 miliardi di metri cubi di gas naturale. (ANSA).



