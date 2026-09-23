(ANSA) - ROMA, 23 SET - Oltre 450mila decessi nel mondo a causa dell'aumento delle temperature collegato al "Super El Niño" - il fenomeno climatico ciclico che quest'anno si prevede particolarmente intenso - sono stimabili nell'arco temporale che va da giugno 2026 a febbraio 2027. È l'allarme che arriva da un rapporto del Climate Impact Lab dell'University of Chicago.

Secondo il rapporto, nel periodo in cui sarà presente il "Super El Niño", iniziato a giugno e destinato a protrarsi fino alla primavera, le temperature medie supereranno gli 1,2 gradi, una condizione simile a quella che si prevede che si registrerà stabilmente tra 20 anni a causa del cambiamento climatico.

Inoltre, si verificherà un aumento del 44% delle giornate di caldo estremo rispetto a quelle attese in un anno normale.

"Le temperature eccezionalmente elevate che gran parte del globo registrerà durante questo evento di El Niño rappresentano una cartolina dal futuro", si legge nel rapporto. "Sebbene oggi appaiano anomale, tra qualche decennio diventeranno la norma".

Gli effetti più gravi si concentreranno nel Sud del mondo.

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